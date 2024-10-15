انتشرت في المدينة رائحة مزعجة.. سلسلة غارات عنيفة ليلاً على بعلبك ومنطقتها

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن تعرض مدينة بعلبك وقرى القضاء لسلسلة غارات معادية متزامنة قرابة الساعة الأولى من بعد منتصف الليل،

والأعنف بينها كانت لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، عند محلة "قبة دورس"، التي دمرت أحد المباني وألحقت أضرارا مادية كبيرة بالأبنية والمحال والمؤسسات المجاورة، ومن ضمنها مستشفى المرتضى الذي خرج من الخدمة.

كما دمر الطيران المعادي منزلا عند أطراف مدينة بعلبك. وانتشرت في المدينة رائحة مزعجة، شكا منها الأهالي، قد يكون مردها لمواد سامة ألقيت خلال القصف.

واستهدفت الغارات أيضا في قضاء بعلبك بلدتي دورس وشعت، ولم تغب المسيَّرات عن أجواء المنطقة.