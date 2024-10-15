المستوطنون في 190 بلدة إلى الملاجئ

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الوطن السورية: ألحقت المقاومة اللبنانية حيفا بنظيراتها في مستوطنات المطلة وكريات شمونة، وباتت شوارعها مهجورة وسكانها يشعرون بالخوف جراء صواريخ ومسيّرات حزب الله، التي وضعت معادلات جديدة وقلبت موازين التحكم بمسار انتهاء الحرب وفقاً لإنجازاتها وصمودها.

وبعيد ساعات قليلة على هجوم «جولاني» جنوب حيفا، وسعت المقاومة دائرة النار، ووضعت نتانيا وصفد إلى جانب حيفا وتل أبيب داخل هذه الدائرة، والتي وحسب اعتراف إعلام العدو فقد أنزلت صواريخ أرض- أرض التي أطلقت من لبنان مستوطني أكثر من مئة وتسعين بلدة في الكيان إلى الملاجئ.