اللواء: حزب الله يُدخل صواريخ البالستي بالعمليات... منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض الصواريخ

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

اقر جيش العدو الإسرائيلي عصراً أن هناك صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب.

وكشف موقع «حدشوت بزمان: العبري انه «بشكل مؤكد أحد الصواريخ البالستية ضرب أحد الأماكن الحساسه في محيط تل أبيب».



وتحدثت مصادر عبرية عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة، بعد سقوطه عن علو 4 أمتار بعد هلعه ومحاولته الوصول إلى الملجأ، عند تفعيل صافرات الإنذار في «بتاح تكفا» المقامة على أراضي قرية مبلس الفلسطينية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية: أصيب شخص بجروح خطرة شرق تل أبيب أثناء فراره تزامنا مع الهجوم الصاروخي الأخير.



كما تم وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، حيث قال إعلام العدو إن طائرة شركة «إل عال» كانت تستعد للهبوط بالمطار لكن تابعت التحليق حتى البحر الميت بسبب الصواريخ. و توقفت حركة المرور بأحد الطرق الرئيسية في تل أبيب.



كما قالت وسائل إعلام عبرية إن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض أحد الصواريخ الذي سقط في «حولون».



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ.



واكدت القناة 12 العبرية: سقوط عدد من الصواريخ في الكرمئيل وهناك مركبة مشتعلة. وهناك قلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن حزب لله سيرسل المزيد من الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة وأثناء إطلاق الصواريخ على «إسرائيل».



كما اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى انفجارات عنيفة في الكرمل جنوب حيفا.