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اللواء: نتنياهو يدفع "إسرائيل" إلى الحرائق

15
OCTOBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بدا للمراقبين ان بنيامين نتنياهو رئيس الكابنيت الحربي، ومعه وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الاركان هاليفي يدفع اسرائيل الى الانغماس بكل مدنها ومستعمراتها ومرافقها الى «الحرائق المتنقلة»، وأخذ لبنان الى التلاعب بمصيره، كذلك الحال بالنسبة الى دول المشرق العربي، من دول الشرق الاوسط..


هكذا تتخذ الحرب الدائرة منذ سنة واسبوع ابعادها البعيدة، بعيداً عن اهداف ابعاد حزب لله 5 كلم عن الشريط الحدودي، وتأمين عودة سكان المستعمرات الى مستعمراتهم، والحال نفسه بالنسبة لغزة، حيث سقطت أولوية اعادة الاسرى، ووقف قصف المستوطنات وغلاف غزة.


ومجرم الحرب المهووس نتنياهو، بعدما لجأ مليونا اسرائيلي الى الملاجئ وتعرضت ضواحي حيفا الى القصف بالصواريخ البالستية، والمر نفسه انسحب على بعض ضواحي تل ابيب، لا يبالي بما يجري على ارض دولة الاحتلال ومستوطناتها..

اللواء
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