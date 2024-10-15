living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024

15
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علّق أحد الجنرالات السابقين في جيش الاحتلال خلال مشاركته بمداخلة على قناة عبرية على إطلاق صفارات الإنذار في 194 مدينة ومستوطنة وإيقاف العمل في مطار بن غوريون ونزول مليوني مستوطن إلى الملاجئ وصدور بيان عن الجيش يقول إن السبب كان ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان، فقال: ماذا سيحدث إذن عندما يطلق حزب الله مئات الصواريخ المشابهة؟

كواليس

قال خبير عسكري استراتيجي إن الحرب على جبهة لبنان دخلت منطقة توازن استراتيجية، واللافت فيها أن جيش الاحتلال وحزب الله يلتقيان الآن في منتصف سلم المواجهة الاستراتيجية، لكن جيش الاحتلال ينزل درجات السلم بعدما بدأت ضرباته تتراجع عن مستواها النوعيّ لا الكميّ خلال أسبوعين من الأعلى الى الأدنى، بينما حزب الله يصعد درجات السلم وقد أخذ كل يوم يقدّم جرعة أعلى نوعاً وكماً من مستوى ضرباته قياساً بما قبله ولن يمرّ وقت طويل حتى نلاحظ المسافة الفاصلة بينهما بعد مغادرة نقطة التوازن الحاليّة.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
اتخذت إجراءات للحؤول دون إعطاء ذرائع لاستهدافات في العاصمة وضواحيها، على غرار ما حصل في مرات سابقة..

 

غمز
أعطت شركات ومؤسسات ذات وزن في بيروت، الإذن لعاملين وفنيين وخبراء فيها للعمل من خارج مقر عملهم، عبر الـ Online.

 

همس
توقع دبلوماسي لبناني تكثيف زيارات مسؤولين في دولة اقليمية لأغراض تتجاوز ما هو معلن عنه..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   