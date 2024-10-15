أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علّق أحد الجنرالات السابقين في جيش الاحتلال خلال مشاركته بمداخلة على قناة عبرية على إطلاق صفارات الإنذار في 194 مدينة ومستوطنة وإيقاف العمل في مطار بن غوريون ونزول مليوني مستوطن إلى الملاجئ وصدور بيان عن الجيش يقول إن السبب كان ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان، فقال: ماذا سيحدث إذن عندما يطلق حزب الله مئات الصواريخ المشابهة؟

كواليس

قال خبير عسكري استراتيجي إن الحرب على جبهة لبنان دخلت منطقة توازن استراتيجية، واللافت فيها أن جيش الاحتلال وحزب الله يلتقيان الآن في منتصف سلم المواجهة الاستراتيجية، لكن جيش الاحتلال ينزل درجات السلم بعدما بدأت ضرباته تتراجع عن مستواها النوعيّ لا الكميّ خلال أسبوعين من الأعلى الى الأدنى، بينما حزب الله يصعد درجات السلم وقد أخذ كل يوم يقدّم جرعة أعلى نوعاً وكماً من مستوى ضرباته قياساً بما قبله ولن يمرّ وقت طويل حتى نلاحظ المسافة الفاصلة بينهما بعد مغادرة نقطة التوازن الحاليّة.

اللواء: أسرار

لغز

اتخذت إجراءات للحؤول دون إعطاء ذرائع لاستهدافات في العاصمة وضواحيها، على غرار ما حصل في مرات سابقة..

غمز

أعطت شركات ومؤسسات ذات وزن في بيروت، الإذن لعاملين وفنيين وخبراء فيها للعمل من خارج مقر عملهم، عبر الـ Online.

همس

توقع دبلوماسي لبناني تكثيف زيارات مسؤولين في دولة اقليمية لأغراض تتجاوز ما هو معلن عنه..