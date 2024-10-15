عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024

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الأخبار: تل أبيب في مهداف المقاومة

الأميركيون يتبنّون مطالب العدو: منطقة محروقة بعمق ٣ كيلومترات

البناء: المقاومة: البالستي إلى تل أبيب يقفل بن غوريون ومليونا مستوطن إلى الملاجئ / تداعيات ضربة بنيامينا واستهداف حيفا والفشل البرّي تفتح النقاش حول الحرب / نتنياهو يهرب من الفشل بالصعود على الشجرة نحو تسريع العدوان على إيران

الجمهورية: إسرائيل توسع غاراتها شمالًا

العدوان الوحشي يطال قضاء زغرتا



اللواء: نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الحرائق.. ويحاول التلاعب بخرائط المنطقة

الاحتلال يقر بمقتل 16 جندياً وإصابة 305.. وحزب الله يُدخل صواريخ البالستي بالعمليات



النهار: تعميم رعب المجازر على كل لبنان والاتحاد الأوروبي يضغط لحماية اليونيفيل



الديار: بعد كارثة غولاني... تل ابيب و194 مستوطنة في الملاجىء

لغز «الشبح» يحير اسرائيل... ونتانياهو يهدد بيروت و«اليونيفيل»

«ضوء اخضر» اميركي وتحذيرات من الهدوء الخادع في الضاحية

l'orient le jour: Le dossier libanais devant le Conseil de sécurité : une « 1701 plus » en gestation



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: سنواصل ضرب «حزب الله» في كل مناطق لبنان بما فيها بيروت

أعلن مواصلة بلاده في القتال رغم دفعها لـ«ثمن مؤلم»

الأنباء الكويتية: نصائح غربية للبنان بالقبول بالمعروض.. ومسؤول سياسي رفيع لـ «الأنباء»: سيطرة أكبر لليد الإيرانية على قرار الحزب

ميقاتي في الأردن لتحييد المطار وانتخاب رئيس.. وبري يرتب «الداخل»

الوطن السورية: إيران علّقت مفاوضاتها مع واشنطن.. وتل أبيب واصلت التهديد.. وعراقجي: مستعدون لأي سيناريو … المقاومة توسع دائرة استهدافاتها والمستوطنون في 190 بلدة إلى الملاجئ