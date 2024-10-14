ربيع الهبر ينفي ما نُسب إليه حول مطار بيروت...

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نفى الأستاذ ربيع الهبر ان يكون ادلى بأي تصريح عن اقفال مرتقب لمطار بيروت الدولي، وقد كان الهبر قد ذكر في مقابلة عبر الجديد أن وزير خارجية ايران أكد ان التواصل بين الاميركيين والإيرانيين من خلال الوسيط العُماني قد توقف، مضيفاً ان هناك تصعيداً كبيراً في الميدان نتيجة لتوقف التواصل، أضاف ان البيان الصادر عن السفارة الأميركية بضرورة مغادرة الاميركيين لبنان يعني اننا امام إمكانية اقفال المطارات والمرافئ الحيوية، ويعني ان هناك ساعات قبل بدء الحرب الواسعة وربما يكون الرد الإسرائيلي يشمل مرافق ومرافئ حيوية في لبنان.