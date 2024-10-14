أدرعي: الجيش الاسرائيليّ والشاباك قضيا على قائد القوة الجوية في حماس

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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ “الجيش الاسرائيليّ والشاباك قضيا على قائد القوة الجوية في حماس”.



وقال عبر اكس: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات والشاباك خلال شهر أيلول الماضي وقضت على المخرب المدعو سامر أبو دقة قائد القوة الجوية في حماس والذي خلف قائد القوة السابق الذي تمت تصفيته في شهر تشرين الاول 2023.



وأضاف: “كان أبو دقة مسؤولًا عن مخططات عديدة في المجال الجوي ومن بينها إطلاق مسيرات درون وطائرات دون طيار نحو الأراضي الاسرائيلية والجيش الاسرائيليّ وكان يشكل عنصرًا مركزيًا في القوة الجوية لحماس وأدّى دورًا مهمًا في تأسيسها.



وكان أبو دقة من ضمن المسؤولين لمخطط تسلل الطائرات الشراعية والمسيرات إلى إسرائيل خلال محررة السابع من تشرين الاول.”