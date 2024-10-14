وفد من التيار الوطني الحر زار محافظ بيروت القاضي مروان عبود

A + A -

زار اليوم وفد من التيار الوطني الحر محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ضمّ الوفد كل من منسقة بيروت الأولى رولا الحداد، منسق بيروت الثانية ميشال شكري والمتابع المركزي في لجنة الأقضية ناجي الخال، بحضور مستشاري المحافظ؛ وذلك بهدف الإطّلاع على وضع العاصمة بيروت في ظلّ الأوضاع الراهنة التي أعقبت نزوح أهلنا من الجنوب، البقاع والضاحية الجنوبية، والإجراءات المُتبعة في هذا السياق، بالإضافة إلى طرق تنظيم العمل في أماكن الإيواء.

كما طلب الوفد من المحافظ حلّ موضوع السير في طرقات العاصمة ولاسيّما طريق الروشة-عين المريسة التي أصبحت الشريان الأساسي لتنقّل أهلنا في بيروت منها وإليها، ووعد سعادته بمتابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية المختصّة.