١٣ تشرين الاول: الصمت وغبار الكلام - سمير مسره

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وقت بتشوف وبتسمع ردة الفعل الهستيرية للبعض في لبنان على اثر ذكرى شهداء ١٣ تشرين ١٩٩٠ اي بعد ٣٤ سنة على حدوث هل المأساة، بتعرف بكل اسف قديش الحقد بيعمي البصيرة.

بدل ما كلنا نقول "تنذكر وما تنعاد"، لانو في عسكريين ومدنيين قتلو وبيستاهلو منا وقفة تأمل وصلاة، بصر هذا البعض على استغلال المناسبة لاطلاق حملات التهم والشتائم ضد الضحية بينما المطلوب بالقليلة سكوتهم، وهذا ما نصح به المتل القائل: "احيانا" يحتاج المرء إلى الكثير من الصمت ليغسل به غبار كلامه".

اما للجيل الجديد يللي ما عاش هذه المرحلة ولا عرف شو يللي يصار من قلهن ما تسمعو قصة الكارهين ولا حتى قصتنا نحن اذا راودكم الشك، بل اسمعو القصة الحقيقية والصادقة يللي التاريخ كتبها.

١٣ تشرين الاول بتضل ذكرى وعبرة...

١٣ تشرين الأول بتضل ذكرى مضيئة...

١٣ تشرين الأول بتضل ذكرى خالدة...