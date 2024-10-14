هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أحيت ذكرى ١٣ تشرين بوقفة أمام نصب الشهيد جان الخوري

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أحيت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحرّ ذكرى ١٣ تشرين ، من خلال وقفة عن أرواح الشهداء ، وذلك أمام نصب الشهيد جان جوزف الخوري عند مستديرة غلبون ، حضرها نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإداريّة غسان الخوري ممثلاً رئيس التيار النائب جبران باسيل ، النائب الأسبق العميد شامل موازيا ، نائب رئيس التيار لشؤون العلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، رئيس بلدية غلبون المهندس إيلي جبرايل، أعضاء المجلس البلدي وليد رزق، مسؤولون في التيار الوطني الحرّ ، وحشد من المحازبين.

وقد تحدّث عن عائلة الشهيد شقيقه هاني الخوري ، ومنسّق التيار في جبيل سبع حبيب ، بالإضافة إلى كلمة نائب الرئيس.

وشدّدت الكلمات على أن المؤامرات مُستمرّة على لبنان ، ولكن إرادة التيار ستكون هي الأقوى دفاعاً عن دماء شهداء ١٣ تشرين وكلّ لبنان.

بعدها وضع الخوري إكليلاً على نصب الشهيد .

إلى ذلك وضعت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر اكليلاً من الزهر على النصب التذكاري للمناضل راغب ابي عقل بحضور نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك،منسق قضاء جبيل سبع حبيب، مختار مدينة جبيل عماد ملحمة