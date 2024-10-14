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باسيل بعد لقائه بري: المطلوب التضامن الداخلي بمواجهة العدوان والعمل جار للوصول إلى إسم توافقي

14
OCTOBER
2024
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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران عقب اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الى أن هذا اللقاء هو لمحاولة تظهير موقف لبناني حول العناوين الأساسية التي هناك نوع من إجماع لبناني حولها وتتركز حول وقف إطلاق النار وتنفيذ ١٧٠١، إضافة إلى التضامن الداخلي بمواجهة العدو الاسرائيلي وإظهار وحدة وطنية حقيقية حول هذا الموضوع كما ورئاسة الجمهورية التي تترجم توافقاً لبنانياً كبيرا لمواجهة الأوضاع من خلال الدولة وواجبات الدولة بهذا الموضوع".
باسيل رأى اننا " ومن خلال هذه العناوين نستطيع التعبير عن مشهد لبناني وطني بعيد عن الفئوية تتم ترجمته بموضوع رئاسة الجمهورية التي أصبحنا بمرحلة ننتقل فيها إلى الشيء العملي لإظهار وجود إمكانية التوافق".
ولفت إلى أن "العمل جار للوصول إلى اسم توافقي لا يشكل تحديا لأحد بل يجمع اللبنانيين وهذا الموضوع ضروري لتأمين نصاب للجلسة بالثلثين اي حضور ٨٦ نائبا ونؤمن اكبر إجماع ممكن على الرئيس". وقال: "عامل الوقت مهم وهو لقطع الطريق في الداخل والخارج على من لا يريدون رئاسة الجمهورية والاجتماع اليوم يؤسس لخطوات عملية في هذا الاتجاه".

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