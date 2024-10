Bassil en el aniversario del 13 de octubre: Queremos un presidente que entienda cómo convertir esta guerra devastadora en una oportunidad para restaurar un Estado fuerte.

A + A -

En un discurso pronunciado tras la Divina Liturgia organizada por el Movimiento Patriótico Libre para conmemorar el aniversario del 13 de octubre, el diputado Gebran Bassil, jefe del Movimiento Patriótico Libre, subrayó que la libertad, la soberanía y la independencia no son fragmentarias ni discrecionales, señalando que al igual que el movimiento rechazó la tutela siria el 13 de octubre de 1990, hoy, 13 de octubre de 2024, el movimiento declara su rechazo a la ocupación israelí.

Bassil rindió homenaje a todos los mártires libaneses, a los mártires del 13 de octubre y a los mártires de la resistencia hoy en los frentes.

Lanzó una serie de posiciones advirtiendo contra los peligros del desplazamiento y los intentos de sedición, e insistiendo en la necesidad de hacer frente a las repercusiones de la agresión israelí, al tiempo que subrayaba la necesidad de elegir un presidente por consenso libanés.

Bassil añadió que en octubre de 1990 hubo una derrota militar, pero se estableció un movimiento de lucha nacional para liberar el Líbano y fue liberado en 2005, y hoy, en octubre de 2024, si el territorio libanés vuelve a caer bajo la ocupación israelí, será definitivamente liberado como lo fue en 2000.

Bassil dijo que si bien es cierto que Israel no necesita un pretexto para atacar el Líbano, y que desde su derrota en la guerra de julio de 2006, se ha estado preparando para una guerra de venganza, también es cierto que el apoyo a Gaza le dio el marco completo para atacar el Líbano, y perdió la lógica constante del Líbano de que siempre está en defensa propia y nunca ha estado en posición de ataque.

Dijo: "Pedimos a Hezbollah que no participara en la batalla de apoyo a Gaza, que carece de base legal, y el presidente Aoun les dijo que temía por el Líbano y por ellos. Seguimos exigiendo la separación de Líbano de Gaza. Hace seis meses presentamos un memorando escrito a varios países y funcionarios libaneses para que emitieran una resolución de la ONU a favor de un alto el fuego en Líbano separado de Gaza. Algunos partidarios de Hezbollah se burlaron de la petición, y los funcionarios libaneses y los países interesados no respondieron hasta que la reunión tripartita de Ain al-Tineh y el gobierno exigieron la misma propuesta".

Bassil volvió a pedir una postura inclusiva libanesa con una escena inclusiva que anuncie un alto el fuego por parte del Líbano. Explicó que nunca se trata de facilitar una ocupación israelí de ningún territorio libanés, sino de desenmascarar al enemigo y evitar que intente ocupar la tierra, señalando que el plan de Israel no ha cambiado desde el momento de su creación.

Continuó: Su doctrina, derivada de la mitología al amparo de la religión, se titula el Gran Israel, que reúne a la diáspora judía de Occidente y Oriente bajo el nombre del Pueblo Elegido y ocupa la tierra de otros bajo el nombre de la Tierra Prometida que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates y se lleva una parte del Líbano por el camino. Por lo tanto, independientemente de nuestra gran "objeción" a la unidad de las plazas y su fracaso, y de la guerra de apoyo y su ineficacia después de que el Líbano se viera necesitado de apoyo, hoy estamos en el centro de la batalla para impedir que el enemigo israelí ocupe de nuevo "nuestra tierra".

Bassil subrayó que Israel no tiene como objetivo sólo a Hezbollah, sino a todo el Líbano, con su tierra y su gente, y afirmó: "el movimiento está en el centro con la solidaridad humana y social en primer lugar, y con la política, la diplomacia y la unidad nacional en segundo lugar".

Bassil afirmó que lo más peligroso que está haciendo Israel en esta zona es la destrucción sistemática de edificios y el desplazamiento organizado de personas, de forma que no puedan regresar pronto. Explicó: Israel está especializado en el traslado de población, que practicó a la perfección contra los palestinos desde 1948 a Gaza hoy y a Cisjordania mañana, y este traslado se lanza también contra los libaneses, concretamente contra los chiíes del sur, de la Bekaa y de Dahyeh (suburbios) del sur, para empujarlos hacia el Monte Líbano, el norte, Siria, Irak e Irán. Subrayó que el proceso de vaciar el Líbano de chiíes es una conspiración para perder uno de sus componentes fundacionales y es, por tanto, un golpe a su existencia. Señaló que esto no sólo significa desgarrar el rico y diverso tejido social libanés, sino también preparar el caos interno y empujar a la lucha sectaria, conduciendo a la guerra civil, ya que cualquier intento de aislar, atacar y debilitar a la comunidad chií es un sabotaje del Líbano y un golpe a todos los componentes de su pueblo".

Bassil advirtió contra la participación en planes que pretenden dividir a los libaneses, dividir su patria y dañar su unidad. Afirmó "Éste es el objetivo de Israel, que considera el modelo libanés opuesto a su unilateralismo y una amenaza para su existencia, y quiere rodearse de Estados sectarios rivales en Siria, Irak y Líbano, que es su proyecto desde hace 75 años".

Bassil subrayó que hay que hacer frente al proyecto preservando la fórmula de un Líbano unificado y diverso, haciendo frente a la deportación demográfica y abrazando a nuestro pueblo desplazado de su tierra hasta que regrese a ella sano y salvo.

Bassil hizo hincapié en seguir alzando la voz para desenmascarar la conspiración de los que esperan en la acera de la historia y no permitir que arrastren al Líbano y a los cristianos a nuevas ilusiones y aventuras costosas y perdedoras.

Por ello, Bassil responsabilizó a los servicios militares y de seguridad, e incluso al pueblo, de mantener la seguridad de todos los libaneses e impedir cualquier enfrentamiento entre los queridos huéspedes y la población de las siguientes zonas que los acogieron.

Bassil advirtió a la comunidad internacional de que tal ocupación, "si se produce, Dios no lo quiera, legitimaría todas las armas, incluso fuera de la lógica del Estado y fuera de la estrategia de defensa, que queremos con objetivos exclusivamente libaneses, dirigidos por el Estado y no vinculados a los ejes".

Dijo: "Toda ocupación israelí sostenida de cualquier parte del Líbano no redunda en interés de garantizar una estabilidad sostenible en las fronteras libanesas, ni contribuye a separar al Líbano de los ejes regionales, sino que perpetúa la realidad libanesa como frente de confrontación armada contra la ocupación, y convierte al Líbano en una arena abierta donde se reúnen combatientes de Palestina, Siria, Irak, Yemen, Irán, Pakistán y Afganistán, todo ello a expensas del Estado nacional y de la estabilidad permanente".

Y añadió: "Prolongar la ocupación también significa un desplazamiento sostenido dentro de Líbano, que ya está superpoblado de refugiados y desplazados internos, lo que socava la estabilidad interna y contribuye a una mayor desintegración de la estructura del Estado, y lleva a reforzar la tendencia a la militarización y la autoprotección entre todos los componentes."

Bassil consideró que este oscuro panorama convierte a toda la zona del Líbano árabe, país fundador de la Liga Árabe, en una arena de conflicto iraní-israelí, en la que se lucha con sus recursos y su gente como si fueran piezas de ajedrez, en lugar de que el Líbano esté en el centro del conflicto árabe-israelí y obtenga sus derechos perdidos a la tierra y la riqueza con el apoyo de Irán y otros, detenga los ataques y devuelva a los refugiados sirios y a los refugiados palestinos.

Bassil subrayó: "Nunca debemos aceptar concesiones a expensas de la decisión soberana del Estado libanés, y debemos exigir la aplicación efectiva de la resolución 1701 tanto por parte israelí como libanesa. Dijo: "es hora de que los libaneses elijan los intereses puros del Líbano por encima de los intereses de cualquier eje, después de que se haya demostrado y probado que algunos de ellos se han vuelto en gran medida contradictorios con el interés libanés".

Bassil añadió sobre el tema del sistema de defensa del Líbano: "En primer lugar, queremos que Líbano sea un país seguro y protegido por su ejército, con una estrategia de defensa que aproveche todos sus puntos fuertes y en la que la decisión la tome el Estado que abarca a todos. En segundo lugar, queremos que el Líbano sea una patria de 10.452 km², cuya tierra no será campo de pruebas para ajustes de cuentas, ni sus ciudadanos serán guardias fronterizos de nadie ni soldados al servicio de nadie. En tercer lugar, queremos que el Líbano quede neutralizado frente a cualquier conflicto exterior en el que no tenga ningún interés, porque tememos que pague el precio dos veces: Una vez el precio de la rivalidad entre los que luchan y otra el precio del entendimiento entre los que se reconcilian."

El jefe del movimiento explicó que la guerra de apoyo a Gaza hizo perder al Líbano la ecuación de la disuasión y dijo: "de repente, Líbano se encontró sin la protección que le fue asegurada después de 2000 durante la liberación y consolidada en 2006 después de la guerra de julio, y la decisión de unir las plazas no consiguió proteger a Líbano, que quedó expuesto sin que ningún país del eje de la resistencia lo defendiera".

Bassil subrayó: "La guerra para apoyar a Gaza no tenía ningún objetivo libanés y, como resultado de la reciente agresión, Israel exige ahora la liberación de sus prisioneros de Gaza como una de las condiciones para detener la guerra contra Líbano".

Israel es superior en términos de" control de la escalada", potencia de fuego, capacidad destructiva y brecha de inteligencia, mientras que nuestra resistencia no tiene capacidades destructivas paralelas ni siquiera cercanas para detener al monstruo israelí".

Mientras que los demás miembros del eje de la resistencia no intervinieron directamente para apoyar a la resistencia, los miembros del otro eje, encabezados por Estados Unidos, participaron directamente en la batalla junto a Israel. Quedó claro que Irán no considera el Líbano como parte de su seguridad nacional, y si la eliminación de Hezbollah es una línea roja que no permite, pero a pesar de todo lo sucedido, todavía no se ha implicado en una guerra directa para detener la destrucción del Líbano y no pondrá su seguridad nacional y su programa nuclear en riesgo de ser amenazados por Israel y Estados Unidos. Por otra parte, Israel, y quienes están con él o quienes lo esperan en casa, y a quienes les ha llegado el turno de sentir el excedente de poder, calculan mal si consideran que Hezbollah ha perdido por completo la capacidad de defender la tierra de Líbano".

Bassil consideró que aún es posible ajustar el equilibrio de poder mediante un sistema alternativo a la fuerza de disuasión que ha perdido la resistencia.

Explicó: "Esta alternativa es el Estado libanés, capaz de reunir en su estrategia los elementos de fuerza que quedan en la resistencia, reforzado por un ejército fuerte que la comunidad internacional acepte armar como garante de la estabilidad en las fronteras y en el interior, y apoyado por una nueva resolución internacional de alto el fuego basado en la Resolución 1701. Todo ello culmina en un acuerdo libanés, regional e internacional que garantiza la protección y la estabilidad del Líbano sobre la base de neutralizarlo frente a los conflictos y reforzar su soberanía e independencia, y se fortifica con una unidad nacional que define el papel futuro del Líbano mediante un diálogo encabezado por el presidente de la República del Líbano y apoyado por un gobierno de salvación nacional."

Sobre el tema de la presidencia de la República, el jefe del Movimiento Patriótico Libre señaló que hay muchas cosas que le entristecen en esta guerra, por encima de las cuales está la pérdida de un líder excepcional como Su Eminencia Sayyed Hassan Nasrallah y el martirio y las heridas de miles de libaneses, añadiendo, añadió: pero lo que más duele es la falta de conciencia por parte de un gran número de políticos de la magnitud de las responsabilidades que recaen sobre "nosotros" para salvar a "nuestro país".

Preguntó: "¿Es posible que todo lo que está ocurriendo no impulse a algunos a apresurarse a establecer una autoridad de carta constitucional que dirija a los libaneses contra la guerra y negocie en su nombre para alcanzar soluciones honorables? ¿Es aceptable que haya partidos a los que no les importe debilitar la firmeza de los libaneses impidiendo la elección de un presidente hasta después del alto el fuego, sabiendo que Netanyahu no acepta un alto el fuego antes de convertir el Líbano en otra Gaza y que Israel no quiere permitir ahora la elección de un presidente y podría tratar de impedirlo con su agresión?".

Y añadió: "Por otra parte, hay quienes quieren retrasar la elección del presidente, esperando que en el momento en que Israel se apodere de la decisión libanesa pueda imponerle como presidente a los libaneses, como si no hubiera aprendido de su pasado".

Se dirigió al primer grupo diciendo: "¿No es suficiente lo que hemos alcanzado para convenceros de que sin el Estado no podéis ganar, y que la derrota frente a Israel no es sólo la pérdida de vuestro partido, sino un azote para el Líbano, el país y el pueblo?".

Bassil se dirigió al segundo grupo, explicando que la guerra ha puesto y pone al descubierto a comerciantes que están dispuestos a vender la estructura, regatear la soberanía y abandonar la tierra a cambio de promesas, sueños o ilusiones de una primera posición en el poder. Y de las almas débiles que se sienten tentadas por la traición y están dispuestas a vitorear al agresor, están dispuestos a vitorear al agresor, anunciar la ocupación y promover la conspiración para desplazar a parte de nuestro pueblo al extranjero.

Bassil se dirigió a quienes apuestan de nuevo por la ocupación, advirtiéndoles de que la historia no volverá atrás, y si lo hace, que recuerden lo doloroso que fue el final, y que la pérdida fue grande y afectó a todos en términos de acusación y reputación. Y que nadie se haga la ilusión de que reuniéndose con la ocupación puede imponer su agenda de partición, así que tomemos una lección del pasado.

subrayó Bassil: En el Movimiento seguimos creyendo en la unidad del Gran Líbano y en un Estado encabezado por un presidente que reúna a todos los libaneses, y lo estamos buscando comunicándonos con todos los bloques parlamentarios para discutir los nombres de los candidatos y ver quiénes son los libaneses que pueden ponerse de acuerdo en un nombre común.

Y reveló: "Nos comunicaremos con todos los países influyentes para que ayuden a socorrer a nuestros desplazados, para presionar a favor de una decisión internacional de alto el fuego y para conseguir apoyo exterior para preservar el Líbano, cuya clave es la elección de un presidente que nadie intente imponernos con el pretexto de la victoria de Israel sobre el Líbano, ya que Israel no ganó ni ganará, ni nadie lo impedirá con el pretexto de que el eje aún no ha pagado lo que pagó en esta guerra, ya que el eje no puede pagar en estas circunstancias".

Bassil subrayó: "Queremos un presidente que entienda cómo convertir esta guerra devastadora en una oportunidad para restaurar un Estado fuerte, de modo que ningún partido interno sea capaz de dominarlo y que el enemigo israelí no se aproveche de ello.

Un presidente que entienda que la tragedia del desplazamiento de más de un millón de libaneses es una ocasión para el retorno de más de un millón de desplazados sirios a su país, después de que más de 330.000 hayan regresado hasta ahora sin ningún obstáculo, ya sean libaneses, sirios o de la Naciones Unidas.

Un presidente que sabe que el reto es proteger la unidad del Líbano y hacer frente al intento de aislar a un componente libanés, para que nos protejamos mutuamente de los peligros y no asistamos al dolor del otro, y protejamos nuestra patria bajo el techo de la Constitución y el Documento de Taif, para que estemos protegidos por la legitimidad constitucional y no volviendo a la ley de las milicias.

Un presidente que trabaje para hacer del Líbano una plataforma de gas y de tránsito de mercancías en lugar de una plataforma terrorista y de tránsito de combatientes.

Un presidente que convoque a todos los libaneses en una escena colectiva, no bilateral, triple o cuádruple, llamándoles a detener la guerra sin rendirse, ya que la rendición no hace la paz.

Un presidente que reúna a los libaneses para resistir a toda ocupación del territorio, de la toma de decisiones, de la cultura, del pensamiento y de la economía.

Bassil continuó:

Un presidente que vuelva a conectar al Líbano con todas las naciones, árabes, del Golfo y occidentales, y que lidere un verdadero proceso de reformas en el sistema, la economía y las finanzas, un presidente fiable que reconstruya la piedra y reconstruya la confianza en el Líbano.

Un presidente que gestione las negociaciones para que logremos un acuerdo sobre los puntos terrestres pendientes, igual que logró la demarcación marítima, que el Líbano ganó y que el israelí quiere cancelar después de que ahora crea que ha ganado.

Un presidente que sabe y se compromete a que entrar en el eje es una aventura fracasada, sea cual sea ese eje".

Bassil subrayó que se seguirá buscando sin desesperación un acuerdo sobre este presidente. Y añadió: "No nos cansaremos de estar al lado de nuestro pueblo que sufre y teme por su existencia. Los escuchamos y sentimos con ustedes, aunque discrepemos políticamente, independientemente de la secta a la que pertenezcan y del partido en el que crean."

Para concluir, el jefe del movimiento rindió homenaje a todos los periodistas que se arriesgan e incluso martirizan para transmitir al mundo la realidad de la brutalidad israelí. Concluyó diciendo: "Somos los unos para los otros, y tendemos la mano a todos los libaneses. Somos los unos para los otros, y proporcionamos a cada libanés la esperanza de sobrevivir y la capacidad de construir. Este es el Líbano que queremos, y este es el movimiento que trabaja por este Líbano".