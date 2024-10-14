استشهاد صيدلي وعائلته في غارة على ميفدون أمس!

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نعى نقيب الصيادلة جو سلوم باسم النقابة " الدكتور حسين حلاوي الزميل، والصديق الانساني والخلوق بامتياز ، الذي استشهد وعائلته على يد الاجرام الصهيوني، وقد أبى ان يترك ارضه في كفركلا مستمرّا في تأدية واجبه الانساني".

وكان العدو ارتكب أمس مجزرة في بلدة ميفدون ، استشهد خلالها الصيدلي حلاوي واولاده الثلاثة وقريبهم، مستهدفًا بغارة منزلًا كانوا فيه، فيما نجت زوجته.

إشارة إلى أن حلاوي من بلدة كفركلا الحدودية يملك صيدلية "الشفاء" فيها ، نزح وعائلته الى بلدة ميفدون لدى اقارب زوجته، مع اشتداد العدوان الاسرائيلي.