دخول فريق ‏BBC‏ ‏إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش العدو.. بيان هامّ من "الحزب"!

بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:
لم تكتف BBC بكافة منصاتها ولغاتها بالإنحياز الأعمى إلى جانب القتلة والمجرمين وتبرير الهمجية الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني-اللبناني، وإنما عمدت بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحافي دخل إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش الاحتلال وانتهك حرمة الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك كما تظهر التقارير التي نشرتها المؤسسة.
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين هذه الخطوة غير المبررة والمرفوضة على الإطلاق وتطالب وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة القضائية والأمنية المعنية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضدBBC وفرق عملها في لبنان، والإحتجاج لدى شركة BBC والجهات القانونية الممثلة لها، كما تطالب نقابات الصحفيين والمحررين ووسائل الإعلام الحرة في العالم بإدانة هذه الخطوة.