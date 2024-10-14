رئيس الوزراء الأردني خلال استقباله ميقاتي: الأردن يرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم ويؤكِّد ضرورة الالتزام بالقرار 1701

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استقبل رئيس الوزراء الاردني الدكتور جعفر حسَّان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهرر اليوم في مقر رئاسة الوزراء.

حضر اللِّقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصَّفدي والقائم باعمال سفارة لبنان في عمَّان يوسف رجي.

تم خلال اللقاء البحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتطوُّرات الأوضاع والتَّصعيد الخطير في المنطقة.

وأكَّد رئيس الوزراء. الاردني خلال اللِّقاء"أنَّ الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثَّاني،يقف إلى جانب لبنان الشَّقيق ويدعم أمنه وسيادته واستقراره، ويرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، ويؤكِّد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 1701".

بدوره، قدر الرئيس ميقاتي مواقف الأردن" ملكا وحكومة وشعباً تجاه لبنان"، في ظلِّ ما يشهده من عدوان اسرائيلي.

وكانت اقيمت للرئيس ميقاتي فور وصوله الى مقر رئاسة الحكومة مراسم الاستقبال الرسمية.