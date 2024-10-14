وقفة لهيئة كفرذبيان في التيار الوطني الحر إحياء لذكرى ١٣ تشرين بمشاركة البستاني وهيئة قضاء كسروان

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لمناسبة إحياء ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، نظّمت هيئة كفردبيان في التيار الوطني الحر وقفة صلاة عن راحة أنفس شهداء الجيش خاصةً إبن البلدة العريف رونالد سلامة نهار الأحد الموافق في ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٤.

بعد تلاوة النشيد الوطني اللبنانيّ، قدّمت د. إليان مهنا برنامج الصلاة الذي ترأسه الأبوان جورج نخّول ونعمة الله نخلة تلتها عظة للأب نخّول حول مسيرة الشهادة في الكنيسة.

بعد ختام الصلاة، ألقى منسّق هيئة كفردبيان المهندس شربل سمير سلامه كلمة للمناسبة قارن فيها بين الأرض التي تعطي حياة للبذور والشهادةِ التي تعطي حياة للوطن. فمنذ ١٩٩٠ ولغاية يومنا، ٣٤ سنة مرّت، وتعداد الشهداء لا ينتهي. فشهيد البلدة رونالد سلامه كان قدوة بالتوجيه وإنارة الطريق. فتاريخ ١٣ تشرين، أصبح محفورًا بالذاكرة كتاريخ مؤسّس لاستعادة الحريّة والسيادة والاستقلال الذي أطلقه فخامة الرئيس العماد عون أساسًا لبناء أيّ وطن على أن يرافق كلّ واحد منا.

٣٤ سنة بقي بلدنا ورح يبقى، من تشرين لتشرين، منبقى ملتزمين.

في الختام، وُضع إكليل من الغار أمام النصب التذكاريّ للشهيد ثم قُدّمت مرحمة عن نفس الشهداء.

شارك بالصلاة كلّ من سعادة النائب ندى البستاني، منسّق وأعضاء هيئة قضاء كسروان الفتوح إضافة إلى ناشطين من كفردبيان والبلدات المجاورة.