بالصور - هيئة كولكو - وندسور في "التيار" أحيت ذكرى ١٣ تشرين بقداس إلهي ودعوة للتضامن

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أقامت هيئة كولكو وندسور في التيار الوطني الحر قداسا على راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ من عسكريين ومدنيين ورهبان .



إحتفل بالذبيحة الالهية الاب دانيال فارس رئيس وخادم دير وكنيسة مار شربل المارونية وندسور حيث القى عظة بالمناسبة شدد فيها على أهمية التضامن بين جميع مكونات الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان والتسلح بالايمان لإجتيازها .



حضر القداس منسقة هيئة كولكو وندسور السيدة دومينيك الدويهي ممثلة رئيس التيار الوطني الحر النائب المهندس جبران باسيل، نائب منسق عام كولكو كندا السيد فواز بادور ، عضو الهيئة التنفيذية في كولكو كندا السيد ايلي سابا ، الى جانب هيئة كولكو وندسور وحشد من الملتزمين والمناصرين والمؤمنين .