وسائل إعلام "إسرائيلية": إصابة 100 جندي "إسرائيلي"

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن “إصابة حوالى 100 جندي إسرائيلي في معارك لبنان وانفجار بنيامينا جنوبي حيفا اليوم”.



ووصف خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية عملية حزب الله بالنوعيّة، وبالاختراق الأمني والتكنولوجي والإنجاز الاستخباري، ولفتوا لـ”البناء” الى أن استهداف معسكر بنيامينا جنوب حيفا يأتي بعد أيام من نشر الإعلام الحربي لحزب الله فيديو الهدهد عن أهداف عسكرية وحيوية ومدنية وصناعية في مدينة حيفا”، وأوضح الخبراء أن هذه العملية الناجحة والمفاجئة لـ”إسرائيل” تؤكد أن المقاومة لا تزال تملك القوة والمقدرات التي تمكّنها من الاستمرار بالردّ على الاعتداءات الإسرائيلية والتدرّج في الرد وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي وقواعده ومعسكراته ومراكز استخباراته ومطاراته ومستوطناته ومدنه مع توسيع الاستهداف بحال تمادت “إسرائيل” بقصف المدنيين في لبنان”.

ويلاحظ الخبراء التدرج المتصاعد بوتيرة عالية لقصف حزب الله ما يعني وفق هذه الوتيرة أننا سنكون مع مفاجآت كثيرة وكبيرة على غرار مفاجأة أمس، وربما أكبر وأقسى”.