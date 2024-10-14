المقاومون على مسافة صفر مع العدو ويوقعون بصفوفه عشرات الاصابات

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تأتي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القوات الدولية في وقت احتدمت فيه المواجهات وجها لوجه بين المقاومين وجيش العدو.

وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن «إصابة 25 عسكريا في معارك جنوب لبنان الاحد»، فيما تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن «إصابة نحو 20 جنديا في حدثين منفصلين وقعا صباحا خلال العملية البرية بجنوب لبنان».

وأعلنت المقاومة انه «أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى بلدة القوزح، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة». كذلك اشارت الى انه خلال محاولة تسلل اخرى لقوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا، «إلتحم مجاهدونا واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح».