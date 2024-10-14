عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الأول 2024

الأخبار: حيفا مثل كريات شمونة
أميركا تدخل الحرب: ضبّاط ينضمون إلى محطة بيروت لإضعاف المقاومة داخلياً | CIA تشارك في محاولة اغتيال وفيق صفا؟
النهار: لبنان تحت المرحلة الثانية من الحرب... الصدام الأعنف بين إسرائيل واليونيفيل
الجمهورية: حراك كبير لتجنب الحرب الشاملة
اليونيفيل لـ "الجمهورية": لن نغادر
البناء: «مسيّرة بنيامينا» بنداء «لبيك يا نصرالله» تستعيد «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت» / 100 قتيل وجريح في قاعدة جولاني و100 آخرون في جبهات القتال الحدودية / الخط الأمامي من كفركلا إلى عيتا الشعب والناقورة: ملاحم بطولية للمقاومة
اللواء: 100 قتيل وجريح إسرائيلي بالمواجهات.. والمسيّرات تضرب معسكر غولاني
نتنياهو للتمركز بمواقع اليونيفيل.. وغوتيريش يرفض ويطالب بوقف التعديات
الديار: طريق التفاوض مقفلة والوضع لمزيد من التصعيد
نتنياهو يطلب سحب «اليونيفل» من الجنوب ويتمادى باستهدافها
المقاومون على مسافة صفر مع العدو ويوقعون بصفوفه عشرات الاصابات
l'orient le jour: Quatre soldats israéliens tués dans l'attaque du Hezbollah contre une base militaire, le parti chiite menace Israël d'autres attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban | En direct
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بعد مسيّرة بنيامينا... «حزب الله» يتوعد إسرائيل بمزيد من الهجمات
الأنباء الكويتية: مستشار رئاسي لـ «الأنباء»: بري وأركان الحزب يربطون نتائج المفاوضات بالميدان.. والمعركة بين «نصف رابحين»
إسرائيل لتحويل الجنوب أرضاً محروقة والقضاء على الحياة في المدن الكبرى
الوطن السورية: يوم دامٍ بالنسبة للعدو .. الجبهة الشمالية تشتعل وتمنع تقدمه … مسيّرات المقاومة تفتك بجنود غولاني وتوقع عشرات القتلى والمصابين