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أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الأول 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تسعى جهات دبلوماسية للتعرف على طبيعة المعلومات التي استندت اليها العملية الاستثنائية التي نفذتها المقاومة في استهداف قاعة الطعام في قاعدة بيتامينا في حيفا، وما إذا كان ضمنها وجود شخصية عسكرية كبيرة تزور القاعدة وكيف تمّ تحديد التوقيت وهل وصلت المقاومة لمعرفة موعد الاجتماع الموسّع على طاولة العشاء بعد لقاءات كبار الضباط في لواء جولاني مع الشخصية المهمة؟

كواليس

يؤكد ضابط سابق كبير في الجيش اللبناني كانت خدمته في جنوب لبنان خلال حرب تموز 2006 أن ما تقوم به المقاومة اليوم في المواجهات البرية أقوى عدة مرات مما فعلته في حرب تموز، فهي قادرة على تغطية كل محاور التقدم المفترضة بقوات مدافعة مزوّدة بوسائل نوعية من القدرة خصوصاً صواريخ الكورنت التي اضطرت المقاومة لضمان استخدامها الفعال في حرب تموز إلى تجميعها وعددها محدود واستدراج دبابات الاحتلال إلى وادي الحجير، بينما اليوم تنتشر مئات من مقابض الكورنيت على طول الجبهة المدافعة مع خبرات ومهارات اكتسبها المقاومون خلال سنة من القتال.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تلقت مؤسسة إعلامية مرئية عدة تهديدات وطلبت حماية من جهاز رسمي لم يتمكن من تلبية طلبها، فعمدت إلى إتخاذ إجراءات أمنية ذاتية!

 


غمز
توقفت أوساط سياسية عند غياب الصف الأول من السياسيين عن مؤتمر معراب، وبينهم قطبين مارونيين ونواب مسيحيين ومعظم النواب السنّة!

 

همس
قام الرؤساء بري وميقاتي والسنيورة بالإتصالات اللازمة مع المرجعيات المعنية لمعالجة بعض الإشكاليات الشكلية التي ظهرت خلال الإعداد لإنعقاد القمة الروحية الأربعاء المقبلة!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

أضرار بالمليارات
خُمّنت الأضرار الأولية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان بمليارات الدولارات.


مفاجآت على اكثر من مستوى
توقّع خبراء عسكريون أن يشهد القتال مع إسرائيل مفاجآت على اكثر من مستوى.

 

التوازن السلبي على حاله
لاحظ متابعون انّ التوازن السلبي داخل مجلس النواب ما زال على حاله ولم يتغيّر بما يؤدي إلى إحداث أي خرق في الاستحقاق الرئاسي.

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