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أُقيم قداس إحياءً لذكرى ١٣ تشرين في مدينة لاغوس، نيجيريا، بتنظيم من التيار الوطني الحر والجالية اللبنانية المقيمة. وتخلل القداس صلاة عن نية الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم من أجل حرية لبنان واستقلاله.

وخلال القداس، رُفعت صلاة خاصة عن نية السلام في لبنان، داعين الله أن يمد الشعب اللبناني بالقوة والحكمة لتجاوز الأزمات التي يمر بها، وأن يحمي الوطن من كل المخاطر. وأكد المشاركون في المناسبة على أهمية الوحدة الوطنية والاستمرار في النضال من أجل تحقيق رؤية لبنان السيد، الحر والمستقل.

في نهاية القداس، توجّهت الجالية اللبنانية بالدعاء من أجل مستقبل مشرق للبنان، حيث تسود قيم الحرية والسلام والعدالة