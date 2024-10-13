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أقام التيار الوطني في السويد جريآ على عادته قداسا احتفاليا في استوكهولم على نية شهداء ١٣ تشرين كما وعلى نية جميع الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن حرية وسيادة واستقلال لبنان.

ترأس القداس الأب سمعان سمعان وبحضور سعادة القنصل اللبناني في السويد السيدة نسرين ابو كرم و لفيف من التياريين والمناصرين والأصدقاء.

في ختام القداس ألقى منسق التيار الوطني في السويد السيد طوني نصر كلمة في المناسبة شدد فيها على معنى الشهادة في سبيل لبنان، وعلى أهمية تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، كما تمنى أن تنتهي هذه الحرب القاسية على وطننا الحبيب وأن يعود للتعافي بأسرع وقت ممكن.

بعد القداس أقام التيار الوطني استقبالا في صالون الكنيسة