المقاومة: اشتباكات عنيفة من المسافة صفر مع قوات متسللة الى أطراف ميس الجبل وأوقع المجاهدون أفرادها بين قتيلٍ وجريح وانسحاب القوة المُعادية

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وبعد رصدٍ دقيقٍ لِمحاولة سرية من قوات العدو الإسرائيلي التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة (7:30) من مساء يوم الأحد 13-10-2024 كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية وأمطروها بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين.