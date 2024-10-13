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التجمع من أجل لبنان في فرنسا أحيا ذكرى ١٣ تشرين بقداس إلهي

13
OCTOBER
2024
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بمناسبة مرور ٣٤ سنة على احداث ١٣ تشرين ١٩٩٠ أحيا التجمع من أجل لبنان (التيار الوطني الحر في فرنسا) قداساً إلهياً لرفع الصلاة على نية لبنان وشهداء ١٣ تشرين في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس.

ترأس القداس النائب العام المونسينيور جان مارون قويق بحضور عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في فرنسا زياد الطعان، أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة اللبنانية يوسف جبر، لارا ضو و ميشال اسمر، منسقة لجنة المرأة المركزية في التيار الوطني الحر هناء بو ملحم، منسق مجلس أوروبا في التيار الدكتور ايلي حداد، رئيس التجمع من أجل لبنان الدكتور أنطوان شديد و ممثلين عن الأحزاب السياسيّة و الجمعيات اللبنانية في فرنسا.
كما شارك صحافيون بالإضافة إلى كوادر و أعضاء التيار الوطني الحر في باريس وجمع غفير من الأصدقاء. وفي نهاية القداس أضاء المحتفلون الشموع اجلالاً لعطاءات الشهداء.

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