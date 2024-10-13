التيار الوطني الحرّ في سيدني استراليا يرفع الصلوات عن نية لبنان وشهداء ١٣ تشرين ورفول: جعلنا خيارنا حب النضال

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أقام التيار الوطني الحر في سيدني أستراليا، قداساً إلهياً عن نية لبنان وراحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ وشهداء الجيش اللبناني وأموات التيار الوطني الحر في أستراليا الاحد ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ في كنيسة دير مار شربل - بانشبول (سيدني).

واحتفل بالذبيحة الالهية رئيس دير مار شربل الأب اسعد لحود عاونه الاب شربل عبود، الاب انطوني القزي ، الاب انطوان طعمه والاب يوحنا البطي، وذلك بحضور الدكتور بيار رفول ممثلاً فخامة الرئيس العماد ميشال عون، السيد شربل ديب منسق هيئة سيدني ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر السيد طوني طوق، منسق هيئة ملبورن السيد طوني قزي، وأعضاء ومناصري التيار الوطني الحرّ في سيدني إضافةً الى عائلات شهداء ١٣ تشرين ورسميين استراليين نذكر منهم الانسة راشيل حريقة ، حزبا المردة وحركة الاستقلال، الرابطة المارونية، الجامعة الثقافية، وممثلين عن الجمعيات وعن وسائل الاعلام.

قُدّمَ هذا القداس عن نية لبنان وعن راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ وشهداء الجيش اللبناني وعلى نية الرفاق في التيار الوطني الحر في أستراليا:

د طوني رزق، بطرس عنداري، ابراهيم بخاش، امين الياس، سليمان بو خاطر، حميد كرم، جورج الخوري ومحمد درباس الذين انتقلوا الى حضن الآب.

وبعد القداس دعا التيار الوطني الحرّ الى لقاء مع الدكتور بيار رفول حيث القى كلمة بدأها بتحية من فخامة الرئيس ميشال عون وتابع مستذكراً يوم ١٣ تشرين واصفاً اياه باليوم " القاسي" ومنوهاً ان المعركة لم تنتهِ في ذلك اليوم كما ظنّ البعض.

وأكد انه منذ ذلك الوقت لم نتنازل عن كرامتنا لذا لا احد يمكنه كسرنا لاننا تعلمنا ايضاً حب النضال وجعلناه خيارنا في الحياة.

وتابع رفول مؤكداً ان ١٣ تشرين اعاد السيادة الى الوطن في الوقت الذي باعه البعض وتنازلوا عنه، وعن الوضع الحالي في لبنان اكدّ انه لااحد يمكنه تهجير اي طائفة من لبنان واننا جميعاً نتقاسم المأكل والمسكن لأنّهم اهلنا واحبابنا واصبحنا نموذجاً في العيش المشترك مؤكدا انه مهما اختلفنا سياسياً "منضل اهل" ويجب التسلّح بالمحبة والامل لتخطي هذه المرحلة معاً.

وفي الختام شكر منسق هيئة سيدني السيد شربل ديب كل من حضر إلى الكنيسة وكل من عمل جاهداً لجعل يوم شهداء ١٣ تشرين ذكرى مميّزة.