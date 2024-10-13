جسر جوي إغاثي من السعودية لدعم لبنان ووصول أولى الطائرات إلى مطار بيروت

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وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أولى طائرات الجسر الجوي السعودي التي رافقها سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وعلى متنها مساعدات ومستلزمات إغاثية وطبية من المملكة العربية السعودية الى لبنان.

واستقبل الطائرة على أرض المطار، وزيرا الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والبيئة ناصر ياسين والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.

وانطلق الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان اليوم الأحد بطائرات محمّلة بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية العاجلة.



وحملت أولى الطائرات 46 حاوية من مختلف المساعدات إضافة إلى الخيام خاصة مع قرب موسم الشتاء، والتي ستصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت.



وبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي إغاثي إلى لبنان بتوجيهات من قيادة المملكة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني لمساندته في مواجهة الظروف الحرجة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) السبت أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.



ووزّع المشروع خلال الأسبوع الماضي 175 ألف ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12 ألف أسرة.