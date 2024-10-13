تدابير سير على جسر انطلياس لمدة ثلاثة اسابيع

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الأحد، بلاغ جاء فيه: “ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة فواصل التمدد على ضهر جسر انطلياس، وذلك يوميّاً من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة 5:00 من صباح اليوم التّالي، بدءًا من يوم الإثنين 14-10-2024، لمدة ثلاثة اسابيع”.

وأضاف، “ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على الأوتوستراد على مستوى ضهر الجسر على المسلكين الغربي والشرقي، وتحويل السّير الى جوانب الجسر طيلة فترة الأعمال”.

وختم البلاغ: “يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.