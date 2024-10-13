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40 دولة تؤكد دعمها لقوات "اليونيفيل" بجنوب لبنان

13
OCTOBER
2024
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أكدت 40 دولة على الأقل دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثت على حماية عناصرها، الذين أصيب 5 منهم خلال اليومين الماضيين، بحسب وكالة "سكاي نيوز عربية".

وأدانت هذه الدول المساهمة في "اليونيفيل"، بشدة الهجمات الأخيرة ضد قوات حفظ السلام ودعت إلى أن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب.
 
وشددت الدول الأربعون، على أهمية الدور الذي تلعبه "اليونيفيل"، خاصة في ضوء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
 

وكان المتحدث باسم "اليونيفيل" قد حذر من اندلاع "نزاع إقليمي له آثار كارثية على الجميع"، مؤكدا، في مقابلة مع الوكالة، أن تل أبيب مطالبة بحماية قوات حفظ السلام.

وقال المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي "تم استهداف قواتنا في مواقع عدة. أصيب 4 عناصر، تم ضرب كاميرات الأمن في قواعدنا وإرسال مسيرات في الأماكن التي تتمركز فيها قوات اليونيفيل، وهذا خرق خطير للقرار 1701 وانتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأشار إلى أن مواقع "اليونيفيل" تعرضت لضربات عدة أدت إلى تعطل بعض معدات المراقبة وإصابة عناصرها، موضحا أنها تحظى بحماية خاصة وفقا للقانون الدولي، ويعتبر "أي هجوم عليها، جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية".

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