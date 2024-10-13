أبو زيد في ذكرى 13 تشرين: إهتزت أركان الجمهورية لكن علمَ الوطن لم يسقط

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توقف النائب السابق أمل أبو زيد عند ذكرى 13 تشرين، وكتب على منصة "أكس": "منذ 34عاماً وفي مثل هذا اليوم، استبيحت الشرعية واهتزت اركان الجمهورية لكن علمَ الوطن لم يسقط وشجاعة الوطنيين لم تفتر . حملوا لبنان في قلوبهم والحرية في وجدانهم وعادوا وعادت معهم صلابة الايمان وعزيمة البنيان ومحبة الانسان والرجاء بلبنان مدى الازمان".

وأضاف: "اليوم تعود الذكرى في تشرين والدموع والدماء والشهداء يسقطون على يد عدو همجي لم تشهد الانسانية على فظاعات كالتي يرتكبها، ولا احقاد كالتي يفجرها، ولا شعوب كالتي يذبحها".

وختم: "اجنحة الموت ترفرف فوق لبنان ومازال العالم يستجدي القاتل ويسترضيه ويصمُّ آذانه عن سماع بكاء الابرياء ويشيح بنظره عن رؤية الاشلاء في لبنان الذي بنيناه مفخرة للاجيال ومنارة للشرق والعدو الاسرائيلي يجعله اليوم مقبرة جماعية انتقاماً من حلم وثأراً لوهم".