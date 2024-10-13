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غسان الخوري: ١٣ تشرين ٢٠٢٤ نفس التيار واقف ضد العدوان على لبنان

13
OCTOBER
2024
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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري:
‏١٣ تشرين ١٩٩٠ شعب ناضل للحرية والسيادة والاستقلال بوجه دولة هيمنت على قراره وارضه . انطلق التيار الوطني الحر وبعد ١٥ سنة استعاد الوطن حريته وسيادته واستقلاله ...
١٣ تشرين ٢٠٢٤، نفس التيار واقف ضد العدوان على لبنان ومتضامن مع أهله بالوطن لمنع التدمير والتهجير الممنهج والفتنة الداخلية .

وأضاف الخوري: من تشرين لتشرين رح نبقى ملتزمين!!
سيادة الوطن
حماية الارض
العيش المشترك
بناء الدولة
التحييد عن الصراعات الخارجية
عودة النازحين واللاجئين لبلدانهم
مكافحة الفساد واعادة الحقوق لأصحابها
اقرار استراتيجية دفاعية بتحمي أرضنا وشعبنا.

 وختم: ملتزمين  بالتيار لنبقى مع بعض ولبعض

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