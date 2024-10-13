شبكة «سي إن إن» الأميركية: مستوى المقاومة من جانب حزب اللـه فاجأ العديد من المراقبين

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بعض ما جاء في مانشيت الوطن السورية:

أقرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، بأن مستوى المقاومة من جانب حزب اللـه فاجأ العديد من المراقبين للعمليات في جنوب لبنان بالنظر إلى أن كيان الاحتلال اغتال معظم قياداته، بما في ذلك أمينه العام حسن نصر الله.

الشبكة الأميركية وصفت المعركة مع حزب اللـه بالصعبة، ونقلت عن مدير مستشفى زيف بأن المستشفى تستعد لسيناريو دموي إذا استقدم جيش الاحتلال المزيد من القوات إلى الشمال.

مقاتلو الحزب دكوا أمس قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بصلية صاروخية، وقاعدة الاتصالات في ‏كرن نفتالي بصلية صاروخية كبيرة، وذلك بعد أن كانوا قد استهدفوا في وقت مبكر من صباح أمس، مصنع المواد المتفجرة في قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا ‏بصلية من الصواريخ النوعية.