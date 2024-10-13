عناوين الصحف ليوم الأحد 13 تشرين الأول 2024

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النهار: طلائع المواجهات البريّة: "الحزب" يدمي الإسرائيليين



الديار: حزب الله يضرب قواعد ومصانع عسكريّة في حيفا ... وتزخيم ديبلوماسي لتطبيق الـ 1701 ونشر الجيش

مُشاركة منقوصة في لقاء معراب... وجعجع يدعو لرئيس يتعهّد بنزع السلاح وتنفيذ القرار 1559

حراك ناشط على مسار البيان الثلاثي لانضاج انتخاب رئيس وفاقي



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترفع التأهب... وتعيش ثالث «غفران» وسط الحرب

جيشها يواصل هجومه على جبهتي غزة ولبنان لكنه يعتقد أن موقفه جيد لجلب «اتفاق شامل»

الأنباء الكويتية: الملف الرئاسي ممسوك من رئيس المجلس لكنه متروك إلى نتائج الحرب.. وهل يفتح اتصال بلينكن به الطريق لوقف إطلاق النار؟

غارات تستهدف مواقع للمرة الأولى.. وبري: ملتزمون بنشر الجيش جنوباً

الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن»: لا صحة لأي توغل صهيوني في الأراضي السورية … بتدرج متصاعد صواريخ المقاومة تنال من قواعد ومستوطنات الاحتلال في عمق فلسطين المحتلة