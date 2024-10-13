هل يفتح اتصال بلينكن به الطريق لوقف إطلاق النار؟

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الأنباء الكويتية: حلّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بديلا لكوندوليزا رايس التي فاوضت رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حرب يوليو 2006، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات الحربية وصدور القرار الدولي 1701 عن مجلس الأمن في أغسطس وقتذاك.

بعد 18 سنة، جاء الدور على بلينكن الذي استغرق اتصاله الهاتفي بالرئيس بري 40 دقيقة.

وأكد الوزير الأميركي على ان بلاده تعزز الجهود من أجل إيجاد حل ديبلوماسي في لبنان، وتفادي توسع الصراع في الشرق الاوسط. ويتكرر السؤال ما اذا كان ذلك سيؤدي إلى وقف مماثل لإطلاق النار؟