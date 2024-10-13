تزخيم للاتصالات الديبلوماسية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في حين غليان الميدان، شهدت الثماني والاربعين ساعة الماضية تزخيما للاتصالات والحراك الديبلوماسي، تمثلت بالاتصالين المطولين اللذين اجراهما وزير الخارجية الاميركي بلينكن مع الرئيسين بري وميقاتي .

والاتصال البارز كان امس بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس بري، واتصال الموفد الاميركي هوكشتاين مع ميقاتي ، بالاضافة الى زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف لبيروت .

بري لماكرون : لوقف فوري للنار ونشر الجيش على الحدود

واكد بري لماكرون على الموقف الرسمي الذي تبنته الحكومة اللبنانية، المطالب بوقف فوري لاطلاق النار ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود تطبيقا للقرار 1701 .