تزخيم للاتصالات الديبلوماسية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في حين غليان الميدان، شهدت الثماني والاربعين ساعة الماضية تزخيما للاتصالات والحراك الديبلوماسي، تمثلت بالاتصالين المطولين اللذين اجراهما وزير الخارجية الاميركي بلينكن مع الرئيسين بري وميقاتي .
والاتصال البارز كان امس بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس بري، واتصال الموفد الاميركي هوكشتاين مع ميقاتي ، بالاضافة الى زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف لبيروت .
بري لماكرون : لوقف فوري للنار ونشر الجيش على الحدود
واكد بري لماكرون على الموقف الرسمي الذي تبنته الحكومة اللبنانية، المطالب بوقف فوري لاطلاق النار ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود تطبيقا للقرار 1701 .