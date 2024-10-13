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العدو الاسرائيلي يعجز عن تحقيق اي خرق... ويفشل في التصدي لموجات الصواريخ

13
OCTOBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لم يتبدل المشهد الميداني للمعارك والمواجهات بين مقاومة حزب الله والعدو الاسرائيلي، الذي عجز ويعجز عن تحقيق اي خرق يذكر على محاور الاشتباكات الحدودية، وفشل في التصدي لموجات الصواريخ التي بقيت تضرب القواعد والمواقع العسكرية والحيوية للعدو، من الحدود حتى جنوبي «حيفا» وشمالي «تل ابيب»، وتساقطت امس ايضا صواريخ على «عكا» و»صفد» و»طبريا» و»كريات شمونة» وعشرات المواقع والمستوطنات في الجليل والجولان .


وحتى مساء امس، نفذ حزب الله اكثر من عشرين عملية ، وتمكن ايضا من صد وضرب القوات «الاسرائيلية»، التي واصلت محاولات التقدم على محور رأس الناقورة غربا وميس الجبل وبليدا في القطاع الاوسط .

 

والبارز على الصعيد الميداني والاستهداف الصاروخي لحزب الله في الاربع والعشرين ساعة الماضية ، هو ضرب القاعدة العسكرية لتصنيع المواد المتفجرة بصلية صاروخية نوعية في «حيفا»، التي تعرضت امس حتى المساء لثلاث موجات من الصواريخ .

 

وطاول القصف الصاروخي وبالمسيرات العديد من القواعد والمواقع والمستوطنات «الاسرائيلية» في الجليل الاعلى والاوسط واصبع الجليل والجولان . وضربت المقاومة بالمسيرات الهجومية قاعدة للدفاع الجوي «كريات اليعيزر» غرب «حيفا»، وحققت فيها اصابات مباشرة .

 

واصابت الصواريخ قاعدة «زوفلون» شمال «حيفا»، وتساقط عدد كبير من الصواريخ في «عكا»، مخلفة اعمدة نار ودخان في كثير من الاماكن. كما اعلن بيان لحزب الله عن هجوم بالمسيرات الانقضاضية جرى اول امس على ضواحي «تل ابيب» .

الديار
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