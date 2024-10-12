وزارة الصحة: 4 شهداء و 14 جريحا في حصيلة إولية لغارة العدو الإسرائيلي على برجا

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4 شهداء و 14 جريحا في حصيلة إولية لغارة العدو الإسرائيلي على برجا

والصحة تجدد تنبيه وسائل الإعلام من الاستنساب وتوجيه الدعوة للتبرع بالدم



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على برجا بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح.

مجددا لا حاجة للتبرع بالدم

من جهة ثانية تجدد وزارة الصحة العامة تنبيه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من الاستنساب وإطلاق نداءات التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم لان من شأنها ارباك عمل الإنقاذ والطوارئ واعاقة سرعة الحركة في وقت الا حاجة حاليا لوحدات اضافية وثمة آلية واضحة منسقة مع الصليب الأحمر لتأمين وحدات الدم بالسرعة اللازمة والى الأماكن الصحيحة.

لذا من المهم جدا الإلتزام بما سبق.