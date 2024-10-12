قاليباف: احمل رسالة من قائد الثورة ورئيس الجمهورية الى الشعب اللبناني والمقاومة

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وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف الى مطار بيروت الدولي، حيث كان في استقباله على أرض المطار النائب محمد خواجة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب حسن عز الدين.

وقال قاليباف: “لقد أتيت إلى بيروت بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لأنقل رسالة قائد الثورة الاسلامية الإمام السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية مسعود بزشكيان إلى شعب لبنان والمقاومة”، مضيفاً “رسالتنا إلى الشعب اللبناني هي أننا سنبقى إلى جانب لبنان حكومة وشعباً ومقاومة وسنكون بخدمته في ظروفه الصعبة”.

ويغادر قاليباف بيروت مساء اليوم متوجها إلى جنيف بعد لقائه السلطات اللبنانية، وسيشرح من خلال اللقاءات والخطابات التي سيلقيها في قمة الاتحاد البرلماني الدولي والتي ستبدأ غدا، جرائم الصهاينة وإسرائيل، ويعلن دعم ايران عن فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم.