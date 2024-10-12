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إسرائيل تتحضرّ للردّ على إيران في هذا التوقيت...!

12
OCTOBER
2024
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أكّدت محطة "إن بي سي" نقلا عن مسؤولين أميركيين أنّ إسرائيل ضيّقت خياراتها للرد على إيران بضرب أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة، وأضافت أنّه لا مؤشرات على أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية إيرانية أو تقوم بعمليات اغتيال.

كما أوضح المسؤولون الأميركيون أنّ إسرائيل لم تتخذ القرار النهائي بشأن كيفية وموعد الرد على إيران، ورجحوا أن يكون الرد خلال عطلة عيد الغفران.

وأكد المسؤولون الأميركيون أن لا معلومات لديهم بأن الرد على إيران سيكون اليوم، ولم تبلغهم إسرائيل بموعد محدد، لكن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز بمجرد إصدار الأوامر.

 


من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرد على إيران لا يزال قيد التخطيط، وأن التأخر في الرد يأتي وسط مشاورات مستمرة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني يمكن أن يجتمع عبر الهاتف للتصويت في أي وقت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تريد حربا مباشرة مع إيران.

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