المقاومة العراقية في بيان "تعلن" عن استهدافات حيوية في الاراضي المحتلة...!

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بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم السبت 12-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

كما هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية صباح اليوم السبت 12-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.



