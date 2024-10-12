عناوين الصحف ليوم السبت 12 تشرين الأول 2024

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الأخبار

من يستعجل الحصاد: أميركا وإسرائيل أم «الأزلام» في الداخل؟

جنبلاط يقطع طريق «الزعامة» على جعجع

عرض أميركا الوحيد: الاستسلام الكامل للشروط الدولية

البناء

طائرتان مسيرتان من لبنان تقطعان كهرباء تل أبيب.. رداً على قصف بيروت / بلينكن يكشف حجم الفشل في الحرب على المقاومة بمقايضة وقف النار بالرئاسة / عفيف: لا زالت الحرب في أوّلها ويد المقاومة هي العليا فلا تستعجلوا الاستثمار

اللواء

«دبلوماسية الهاتف»: لتحييد بيروت وحيفا.. وبلينكن يسأل عن الرئيس

تنديد أوروبي باستهداف اليونيفيل.. وشهيدان للجيش والأباتشي تقصف إسرائيل

الجمهورية

لبنان يطلب تدخّلاً أممياً .. بلينكن: لوقف النار والحرب حقل مفاجآت.. والرئاسة حقل تباينات