عناوين الصحف ليوم السبت 12 تشرين الأول 2024

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الأخبار
من يستعجل الحصاد: أميركا وإسرائيل أم «الأزلام» في الداخل؟
جنبلاط يقطع طريق «الزعامة» على جعجع
عرض أميركا الوحيد: الاستسلام الكامل للشروط الدولية
البناء
طائرتان مسيرتان من لبنان تقطعان كهرباء تل أبيب.. رداً على قصف بيروت / بلينكن يكشف حجم الفشل في الحرب على المقاومة بمقايضة وقف النار بالرئاسة / عفيف: لا زالت الحرب في أوّلها ويد المقاومة هي العليا فلا تستعجلوا الاستثمار
اللواء
«دبلوماسية الهاتف»: لتحييد بيروت وحيفا.. وبلينكن يسأل عن الرئيس
تنديد أوروبي باستهداف اليونيفيل.. وشهيدان للجيش والأباتشي تقصف إسرائيل
الجمهورية
لبنان يطلب تدخّلاً أممياً .. بلينكن: لوقف النار والحرب حقل مفاجآت.. والرئاسة حقل تباينات