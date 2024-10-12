المقاومة تستهدف تل أبيب بالمُسيّرات: نحو معادلة تحمي بيروت

A + A -

الأخبار -

فيما يؤكد جميع المعنيين أن الاتصالات السياسية متوقّفة، يبدو أن العدو يلجأ إلى التسريبات الإعلامية في إطار مفاوضات غير مباشرة. فقد نقل مراسلون إسرائيليون معلومات عن مصادر إسرائيلية، بأن تل أبيب تعرض مبادرة مفادها وقف قصف العاصمة بيروت، مقابل وقف حزب الله قصف مدينة حيفا وخليجها. ورغم أن حزب الله لم يطلق أيّ موقف حيال وقائع المواجهة القائمة، إلا أنه سبق لوسطاء أن سمعوا من مسؤولين لبنانيين أن حزب الله يربط قصف حيفا بالاعتداءات على الضاحية الجنوبية، فقط. ومساء أمس، دوّت انفجارات في منطقة تل أبيب، وشوهدت صواريخ منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وهي تنطلق محاولة التصدّي لمُسيّرات وصلت إلى سماء عاصمة الكيان. وبعد وقت قصير، تبيّن أن مُسيّرتين انطلقتا من لبنان، وقطعتا مسافة تجاوزت 100 كلم، قبل أن تتمكّن الدفاعات الإسرائيلية من إسقاط إحداهما، فيما انفجرت الثانية في هدفها، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة هرتسيليا شمال تل أبيب. وفي بداية الأمر، اعتُقد أن الطائرة المُسيّرة أصابت مبنىً في المدينة، لكن تبيّن أنه صاروخ اعتراضي. فيما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من منشأة قريبة لتوليد الكهرباء.

استهداف تل أبيب يعطي إشارات حول دخول المقاومة مرحلة جديدة من استهداف العمق الإسرائيلي، وأن قصف العدو العاصمة بيروت، سيقابله قصف تل أبيب.