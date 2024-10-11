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"‏كفى تعنتا وهروبا الى الامام"... الوزيرة شريم: فلنتوحد كلنا خلف رئيس واحد قبل ان يصبح كل رئيس حزب رئيسا

11
OCTOBER
2024
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قالت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا: ‏كفى تعنتا وهروبا الى الامام ، ان وجود رئيس جمهورية وحكومة اصيلة مكتملة الصلاحيات هو الشرط الاساسي للعودة الى الدولة وللعمل على اخراج لبنان من هذه الدوامة المميتة التي يدور فيها.

وأوضحت: ‏ان التعنت سابقا ساهم بشكل كبير بوقوعنا في هذه الحرب المدمرة والتعنت اليوم عبر ربط انتخاب رئيس جمهورية بوقف اطلاق النار او بشروط من هنا وهناك سيوقعنا بمزيد من الشرزمة والتفرقة، وسنشهد على مزيد من المؤتمرات والمزايدات التي تزيد من الشرخ الوطني!

‏ وختمت عطا: فلنتوحد كلنا خلف رئيس واحد قبل ان يصبح كل رئيس حزب رئيسا ، وقبل ان تتحول الرعية الى رعايا !
‏تذكروا ان هذا التعنت عبر رفض الكابيتال كونترول وخطط الانقاذ واقالة الحاكم السابق اوصل الوضع الاقتصادي الى الحضيض، عسى الا يوصل هذه المرة السلم الاهلي الى الحضيض !!

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