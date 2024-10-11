living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"رغم دقة الظرف"... هل يبقى المطار آمنا ومفتوحا؟

11
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مقر شركة “طيران الشرق الأوسط” في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس ادارة الشركة محمد الحوت، بحضور مديرة العلاقات العامة في الشركة ريما مكاوي ومدير المشتريات منير سيف الدين وطارق الحوت.

وعلى الاثر، قال الحوت: “زيارة معالي وزير الاقتصاد هي زيارة دعم لشركة طيران الشرق الاوسط في هذا الوقت الذي نقوم به بواجبنا الوطني، وان شاء الله يستمر المطار بالعمل خلال الأشهر المقبلة، بالرغم من الظروف الصعبة نستمر بالعمل بأمان دون تعريض المسافرين او الطواقم او الطائرات والموظفين للمخاطر”.

واضاف: “لقد سيرت الشركة منذ وقف الشركات الأجنبية، ما معدله 36 رحلة ذهاب و36 رحلة إياب يوميا، وتمكنت من نقل130 الف راكب، منهم110 آلاف مغادرين و20 الفا واصلين. ونأمل الاستمرار على هذه الوتيرة بدعم جهود جميع المخلصين ومنهم الوزير سلام”. وتابع: “نحن جميعا نعمل تحت إدارة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نحيب ميقاتي الذي نوجه له التحية والشكر على كل الجهود التي بذلها في المطار تحديدا”.

وحيا “جميع العاملين في المطار وشركة طيران الشرق الاوسط وجميع المضيفين والموظفين، كذلك في الطيران المدني”، وقال: “لا ننسى ابدا الجيش اللبناني الذي يقوم بدور رائع في المطار، وجميع القوى الأمنية العاملة في المطار من قوى أمن داخلي وامن عام وجمارك”.

وأكد أن “عمل المطار منسق بين الجميع”، وقال: “وصلتنا تطمينات من خلال المراجع الحكومية وبعض السفارات الغربية الفاعلة، باستمرارية المطار وضرورة ابقائه آمنا ومحيدا عن الضربات بغض النظر عن اجلاء الرعايا الأجانب أو انتهاء هذه الحملة”.

بدوره، قال سلام: “زيارتنا اليوم هي واجب وفخر لنا ولطيران الشرق الأوسط وكل القيمين عليها وعلى رأسهم الأستاذ محمد الحوت. الشركة اليوم، هي شركة طيران الصمود، وهذه صفة من صفات لبنان والشعب اللبناني”.

اضاف: “هناك مشهدية موثقة سيذكرها التاريخ عندما نشاهد عبر شاشات التلفزة العربية والعالمية طائرات شركة طيران الشرق الأوسط تقلع وتهبط في المطار بالتزامن مع سقوط الصواريخ في المناطق القريبة منه. هذا عمل وطني غير مسبوق نفتخر به، ونشهد لكل العاملين سواء في الطيران المدني والجيش اللبناني وطيران الشرق الأوسط وكل الفريق العامل بالشركة من طيارين او مضيفين او موظفين، فالجميع في الشركة يضع نفسه في موقع دقيق ووطني”.

وتابع: “نقلت الى رئيس شركة طيران الشرق الأوسط صورة من كل الدول التي زرتها لشكرهم على دعم لبنان، والشكر متبادل ويمنحنا القوة كلبنانين، حكومة وشعبا ومؤسسات”.
وشكر “شركة طيران الشرق الأوسط على إجلاء الرعايا”، مشيرا الى أن الحوت زوده بأرقام الرحلات، وقال: “إنها عشرات الرحلات ذهابا وايابا، والأرقام كبيرة نسبة لشركة طيران تعمل وحدها وتحمل بهذه المسؤولية. لذلك نقوم اليوم بزيارة دعم للشركة وادارتها”.

أضاف: “أكدنا خلال لقائنا اليوم، على الإهتمام الدولي الكبير بأن يبقى هذا المرفق العام المدخل والمخرج للتجارة والاقتصاد والأمن اللبناني، وأن يستمر التواصل اللبناني مع العالم. كل دول العالم تبذل جهودا كبيرة ليبقى هذا المرفق آمنا ومفتوحا بغض النظر عن دقة الظرف الذي نمر فيه وصعوبته”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   