مهمات عناصر الدفاع المدني إثر الغارات الإسرائيلية اليوم

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، تفاصيل العمليات التي نفذتها فرقها نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي استهدف عدة مناطق منذ صباح اليوم الجمعة.



في بيروت:



تستمر عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة التي دمرت مبنيين سكنيين في منطقة البسطة مساء الخميس. ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض للعثور على 3 مفقودين.







في ضاحية بيروت الجنوبية:



تم إرسال فرق للكشف على موقع غارة استهدفت مبنى سكنيًا في برج البراجنة، للتحقق من فرضية وجود جثمان شهيد تحت الأنقاض.



في محافظة البقاع:



أنهت الفرق عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة الإسرائيلية على بلدة رياق، التي أدت إلى انتشال جثمان طفلة كانت آخر المفقودين. وفي بلدة الكرك، تم انتشال جثماني طفل وطفلة واستخرج جريح يبلغ من العمر 18 عامًا. وأثناء مغادرة الموقع، تعرض لهجوم ثانٍ اليوم، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.



في محافظة بعلبك:



في بلدة دورس، تم إخماد حرائق اندلعت في مستودع، وعدة محلات، وسيارات وخيم بلاستيكية، بالإضافة إلى مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق.



في بلدة بوداي، نفذت الفرق عمليات بحث وإنقاذ أدت إلى انتشال جثامين خمسة شهداء وإسعاف جريحين.



في محافظة النبطية:



تم انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في بلدة كفرتبنيت.



في محافظة لبنان الجنوبي:



تم انتشال جثمان شهيد في بلدة عرب صاليم، بالإضافة إلى حفر مقابر جماعية لدفن جثامين 9 شهداء في بلدة جويا. كما تم تأمين المياه لمراكز إيواء النازحين في عدة مناطق ومرافق أخرى.



يواصل الدفاع المدني اللبناني، بالتعاون مع الجيش والقوات الأممية، جهوده في مواجهة آثار العدوان، مع تقديم خدمات الإغاثة والإسعاف للجرحى والنازحين في المناطق المتضررة.