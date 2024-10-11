living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارقام كبيرة عبرت من لبنان الى سوريا بعد توسع الحرب...!

11
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن "اجتياز أكثر من 420 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى الأراضي السورية منذ تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان في أواخر شهر أيلول الماضي".

وأفادت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، أن "حصيلة النازحين تشمل 310 آلاف عائد سوري و110 آلاف لبناني، حيث عبر هؤلاء الحدود في الفترة ما بين 23 أيلول و9 تشرين الأول الجاري".

وأضافت، "يعبر كثيرون إلى الجانب السوري سيرًا على الأقدام، في ظل انعدام الظروف الملائمة للنزوح بواسطة المركبات، بما في ذلك انقطاع الطريق الدولي الواصل بين دمشق وبيروت بسبب القصف الإسرائيلي".

 


وفي مؤتمر صحفي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، لفتت شمداساني، إلى أن "أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم".

وكشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن فرض بطاقة "طوارئ" على الوافدين اللبنانيين، مما يتيح لهم الإقامة في سوريا لمدة شهر قابلة للتجديد كل 15 يومًا، بهدف تسهيل دخولهم هربًا من العدوان الإسرائيلي.

وأكدت شمداساني أن "الغارات الإسرائيلية تستهدف بصورة متزايدة العاصمة اللبنانية بيروت، المكتظة بالسكان"، مشيرة إلى "تذكير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية".

وأوضحت أن "الشعب اللبناني يتحمل العبء الأكبر من الصراعات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   